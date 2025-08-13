Виталий Кафанов: Селихову помешали травмы, но он не сказал своего последнего слова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о карьере 31-летнего голкипера «Урала» Александра Селихова, ранее выступавшего за московский «Спартак».

«Селихов — очень сильный вратарь. Он мне и так нравился. Смотрел за его карьерой, потому что знал его тренера — Володю Сычёва. Очень сильный тренер. Я рад, что Саша попал к нему в руки. Володя много сделал, чтобы Селихов стал хорошим вратарём. На моих глазах он дебютировал в Ростове против нас. Мы с большим трудом тогда выиграли, и Саша запомнился. Было видно, что в Премьер-Лигу надолго пришёл хороший вратарь. Думаю, травмы ему помешали, но уверен, что Саша не сказал своего последнего слова», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

В текущем сезоне на счету Александра Селихова четыре матча в Первой лиге с тремя пропущенными мячами и две «сухие» игры.

