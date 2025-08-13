Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов: Селихову помешали травмы, но он не сказал своего последнего слова

Виталий Кафанов: Селихову помешали травмы, но он не сказал своего последнего слова
,
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о карьере 31-летнего голкипера «Урала» Александра Селихова, ранее выступавшего за московский «Спартак».

«Селихов — очень сильный вратарь. Он мне и так нравился. Смотрел за его карьерой, потому что знал его тренера — Володю Сычёва. Очень сильный тренер. Я рад, что Саша попал к нему в руки. Володя много сделал, чтобы Селихов стал хорошим вратарём. На моих глазах он дебютировал в Ростове против нас. Мы с большим трудом тогда выиграли, и Саша запомнился. Было видно, что в Премьер-Лигу надолго пришёл хороший вратарь. Думаю, травмы ему помешали, но уверен, что Саша не сказал своего последнего слова», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

В текущем сезоне на счету Александра Селихова четыре матча в Первой лиге с тремя пропущенными мячами и две «сухие» игры.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Перед «Барсой» Рыжикову приснилось, что пропустим семь». Главный по вратарям в сборной
Эксклюзив
«Перед «Барсой» Рыжикову приснилось, что пропустим семь». Главный по вратарям в сборной

Видео: Александр Селихов поёт в детстве спартаковские кричалки

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android