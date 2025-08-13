«Локомотив» — «Балтика»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 13 августа, продолжится 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч московского «Локомотива» и калининградской «Балтики». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».