Виталий Кафанов: прошлый сезон — лучший в карьере Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил сезон-2024/2025 в исполнении выступающего за французский «ПСЖ» основного голкипера национальной команды Матвея Сафонова.

«Собираюсь созвониться с Матвеем в середине августа. Считаю, у него был лучший сезон в том году в карьере. Не по медалям, которые он там собрал. У него похожая ситуация, как у Рустама [Ятимов], который из Таджикистана в Россию перешёл. И они шли параллельно в один и тот же период. Матвею тоже было очень непросто два — два с половиной месяца. Там ещё больше скорости, ещё быстрее надо думать! Матвей рассказывал: «Витальич, только подумаю, а мяч уже в воротах. Я ещё думаю, где мне встать, где руки держать, а мячи залетают». Но где-то через месяц-два он говорит: всё, я уже везде успеваю и подумать, и сработать, и уже начинаю спасать на тренировках», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

26-летний российский голкипер Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара», воспитанником клубной академии которого является, во французский «ПСЖ». Сумма трансферной компенсации за Сафонова со стороны парижан составила € 20 млн, по данным портала Transfermarkt. В составе французского клуба Матвей провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустил в них 13 голов, семь игр голкипер завершил «на ноль».

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате».

Видео: Как Сафонова встретили на праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ