Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Драматичная серия пенальти — в видеообзоре матча «Акрон» — ЦСКА

Драматичная серия пенальти — в видеообзоре матча «Акрон» — ЦСКА
Накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Акрон» (5:4).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

На 53-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Солтмурад Бакаев. На 70-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил равновесие.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны.

ЦСКА был в одном ударе от победы. Но герой Васютин перевернул серию пенальти! Видео
ЦСКА был в одном ударе от победы. Но герой Васютин перевернул серию пенальти! Видео
