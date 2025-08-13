Драматичная серия пенальти — в видеообзоре матча «Акрон» — ЦСКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Акрон» (5:4).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

На 53-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Солтмурад Бакаев. На 70-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил равновесие.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны.