Виталий Кафанов: не окажись я в «Ростове», не был бы в сборной России

Тренер вратарей сборной России и бывший старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о времени работы с жёлто-синими.

— Как бы вы охарактеризовали ростовский период работы?
— Шикарный период! До этого был «Рубин» — много побед, достижений, медалей. Там и два чемпионства, две бронзы, Кубок, два Суперкубка и победы в еврокубках над «Барселоной», «Интером», «Челси». Мы тогда много клубов обыграли. Сейчас наступил период, когда появилось желание выпустить книгу или снять фильмы для обучения молодых тренеров: два уже сделали, третий закончим в феврале. Появилось желание проводить конференции. Спасибо Арташесу Владимировичу (президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. — Прим. «Чемпионата»): он сделал мне шикарную презентацию книги. Потом был период в сборной – всё это благодаря «Ростову». Понимаю же, что, не окажись там, не был и в сборной, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

В качестве тренера вратарей, тренера и старшего тренера Виталий Кафанов работал в «Ростове» с декабря 2014 года по июнь 2017 года и с марта 2019 года по июнь 2025 года. В июле 2021 года специалист на правах совмещения вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в качестве тренера голкиперов.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате».
