Видеообзор разгромной победы «Зенита» в матче Кубка России с «Рубином»

Накануне состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Чебан (Москва).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео опубликовано в группе «Зенита» в VK

На 62-й минуте Мирлинд Даку открыл счёт в этой игре и вывел «Рубин» вперёд, но взятие ворот отменили, поскольку в одном из предыдущих эпизодов защитник казанцев Егор Тесленко сыграл рукой. Матео Кассьерра на 70-й минуте вывел «Зенит» вперёд. На 78-й минуте Кассьерра реализовал пенальти и оформил дубль. На 84-й минуте Вадим Шилов забил третий мяч хозяев поля.