Главный тренер «Тоттенхэма» Франк поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Для всех, кто связан с «Тоттенхэмом», это важный матч, серьёзное испытание и отличная возможность. Мы обязательно примем этот вызов и выложимся по полной. Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, но мы к этому готовы.
Не сомневаюсь, что мы дадим бой. Конечно, «ПСЖ» пока далеко не на пике своей формы, но мы сосредоточены на себе и готовы к предстоящему матчу», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.
Комментарии
