Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гончаренко — о лимите: для меня конкуренция и рост футболистов — только с иностранцами

Гончаренко — о лимите: для меня конкуренция и рост футболистов — только с иностранцами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

«Мне кажется, мы уже столько раз разные лимиты проходили, что в очередной раз надо как-то подстраиваться. Хотя на самом деле тяжело понять, для чего это делается. Я пока не могу понять.

Я так понимаю, что наши доводы уже не будут принимать. И главный довод, что мы всегда вот били, — что сразу зарплаты взлетят российских футболистов. Ну, это на виду всё. И для меня конкуренция и рост футболистов, когда только они начинают конкурировать с иностранцами, не как там между собой, это очень важно.

Мы понимаем, что какой-то лимит всё равно будет, надо из него исходить. И уже который раз надо будет всем выкручиваться — тренерам, руководству. И вот для меня как тренера всегда было хорошее подспорье, когда ты не думаешь, какой лимит, кого вставлять — тут есть обойма, я её использую. А не так, что вот есть игроки, которые понимают, что я из-за лимита буду играть, а более сильный игрок из-за лимита будет сидеть. Сейчас достаточно удобная ситуация для тренеров», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android