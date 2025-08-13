Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В этот раз мы начинаем сезон несколько иначе. Финал — это большое событие, большой этап. Мы с нетерпением ждём нашего первого матча с «Тоттенхэмом».
Не знаю, какой план будет у «Тоттенхэма». Команда недавно поменяла тренера. Они уже месяц тренируются вместе, а мы — только неделю. Но это не отговорка. Мы выложимся на все 100», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2025
-
12:06
-
12:06
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:50
-
11:45
-
11:32
-
11:26
-
11:22
-
11:20
-
11:15
-
10:58
-
10:54
-
10:45
-
10:38
-
10:31
-
10:21
-
10:20
-
10:15
-
10:12
-
10:04
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:06
-
08:51
-
08:45
-
08:45
-
08:40