Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

«В этот раз мы начинаем сезон несколько иначе. Финал — это большое событие, большой этап. Мы с нетерпением ждём нашего первого матча с «Тоттенхэмом».

Не знаю, какой план будет у «Тоттенхэма». Команда недавно поменяла тренера. Они уже месяц тренируются вместе, а мы — только неделю. Но это не отговорка. Мы выложимся на все 100», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.