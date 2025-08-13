Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов поделился мнением о проигранном матче Кубка России с «Зенитом»

Тренер «Рубина» Рахимов поделился мнением о проигранном матче Кубка России с «Зенитом»
Аудио-версия:
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

— Момент с отменённым голом Даку – определяющий в матче?
— Этот момент и первый пропущенный. Решили побежать все вперёд. Отменённый гол. Не понимаю трактовки, то нам говорят, что до рукава – это плечо и не рука. Но сейчас отменяют, что поделать.

— Хороший первый тайм. Но затем судейские решения. Воздушный пенальти...
— Касание было, но он убирает ногу назад, а не ставит. Поэтому и арбитр поначалу очень долго думал, потом назначил, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

