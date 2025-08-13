Виталий Кафанов рассказал, чем его поразил в «Ростове» Песьяков

Бывший старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, который курировал в том числе вратарей жёлто-синих, высказался о работе с голкипером Сергеем Песьяковым, в настоящий момент выступающим за «Крылья Советов».

«Помню момент, когда начали работать с Серёжей Песьяковым. Посмотрел Серёжину карьеру – ни одного полного сезона за 12 лет. Помню с 18 лет, когда он начинал карьеру в «Шиннике». В своё время вызывал его во вторую сборную. Вся его карьера проходит на моих глазах. Вратарю 30 лет, а он ни одного сезона не отыграл от начала и до конца.

Мы с ним сели, поговорили и поставили цель. В итоге Сергей отыграл пять сезонов. Конечно, ему было очень трудно. Не верил, что в 30 лет вратарь может поменять те рефлексы, которые закладывались годами. Тем не менее встретил вратаря, который в таком возрасте смог поменять неправильные навыки. Для меня это было удивительно. Благодарен Сергею, что он смог поменять мои взгляды и мнение на ситуацию», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

36-летний Сергей Песьяков выступал за «Ростов» с июля 2017 года по июнь 2024 года. Виталий Кафанов работал в «Ростове» в качестве тренера вратарей, тренера и старшего тренера с декабря 2014 года по июнь 2017 года и с марта 2019 года по июнь 2025 года.

