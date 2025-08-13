Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов рассказал, чем его поразил в «Ростове» Песьяков

Виталий Кафанов рассказал, чем его поразил в «Ростове» Песьяков
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, который курировал в том числе вратарей жёлто-синих, высказался о работе с голкипером Сергеем Песьяковым, в настоящий момент выступающим за «Крылья Советов».

«Помню момент, когда начали работать с Серёжей Песьяковым. Посмотрел Серёжину карьеру – ни одного полного сезона за 12 лет. Помню с 18 лет, когда он начинал карьеру в «Шиннике». В своё время вызывал его во вторую сборную. Вся его карьера проходит на моих глазах. Вратарю 30 лет, а он ни одного сезона не отыграл от начала и до конца.

Мы с ним сели, поговорили и поставили цель. В итоге Сергей отыграл пять сезонов. Конечно, ему было очень трудно. Не верил, что в 30 лет вратарь может поменять те рефлексы, которые закладывались годами. Тем не менее встретил вратаря, который в таком возрасте смог поменять неправильные навыки. Для меня это было удивительно. Благодарен Сергею, что он смог поменять мои взгляды и мнение на ситуацию», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

36-летний Сергей Песьяков выступал за «Ростов» с июля 2017 года по июнь 2024 года. Виталий Кафанов работал в «Ростове» в качестве тренера вратарей, тренера и старшего тренера с декабря 2014 года по июнь 2017 года и с марта 2019 года по июнь 2025 года.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Перед «Барсой» Рыжикову приснилось, что пропустим семь». Главный по вратарям в сборной
Эксклюзив
«Перед «Барсой» Рыжикову приснилось, что пропустим семь». Главный по вратарям в сборной

Видео: Валерий Карпин пошутил про количество вратарей в сборной

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android