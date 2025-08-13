Скидки
Кечинов: будущее Станковича в «Спартаке» решится в матче с «Зенитом»

Кечинов: будущее Станковича в «Спартаке» решится в матче с «Зенитом»
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.). Эксперт констатировал, что будущее главного тренера красно-белых Деяна Станковича будет решено в ближайшем матче Мир РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 16 августа.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Как и в прошлом сезоне, «Динамо» Махачкала неудобный соперник для «Спартака». Игра проходила с переменным успехом для команды Станковича — были неплохие моменты, но и моменты у Махачкалы могли завершиться голом. «Спартак» пока пробуксовывает, не видно игры, которая была в прошлом сезоне, особенно в первом круге. Не знаю, с чем это связано, хотя была полноценная подготовка.

В вопросе будущего Станковича всё решится в матче с «Зенитом», это будет определяющая игра. Конечно, не хочется об этом говорить, но, если результат будет отрицательным, всё возможно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» спасся ради серии пенальти, но проиграл. А Станкович снова психанул. Видео
