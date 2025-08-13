Кечинов: будущее Станковича в «Спартаке» решится в матче с «Зенитом»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.). Эксперт констатировал, что будущее главного тренера красно-белых Деяна Станковича будет решено в ближайшем матче Мир РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 16 августа.

«Как и в прошлом сезоне, «Динамо» Махачкала неудобный соперник для «Спартака». Игра проходила с переменным успехом для команды Станковича — были неплохие моменты, но и моменты у Махачкалы могли завершиться голом. «Спартак» пока пробуксовывает, не видно игры, которая была в прошлом сезоне, особенно в первом круге. Не знаю, с чем это связано, хотя была полноценная подготовка.

В вопросе будущего Станковича всё решится в матче с «Зенитом», это будет определяющая игра. Конечно, не хочется об этом говорить, но, если результат будет отрицательным, всё возможно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.