Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович поделился мнением о результатах сине-бело-голубых на старте текущего сезона. Накануне, 12 августа, «Зенит» обыграл «Рубин» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Мы должны выигрывать в каждом матче, конечно. Дальше нужно забивать столько же, сколько сегодня в игре с «Рубином». С Сергеем Богдановичем мы всегда всё обсуждаем серьёзно. В этом вопросе не важно, какой результат: выиграли, проиграли или сыграли вничью. Это футбол. Такое нормально. Если вспомнить, то «Манчестер Сити» тоже плохо начинал предыдущий сезон», – приводит слова Эраковича «Советский спорт».
После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков.
- 13 августа 2025
