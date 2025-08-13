Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Страхиня Эракович сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»

Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович поделился мнением о результатах сине-бело-голубых на старте текущего сезона. Накануне, 12 августа, «Зенит» обыграл «Рубин» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

«Мы должны выигрывать в каждом матче, конечно. Дальше нужно забивать столько же, сколько сегодня в игре с «Рубином». С Сергеем Богдановичем мы всегда всё обсуждаем серьёзно. В этом вопросе не важно, какой результат: выиграли, проиграли или сыграли вничью. Это футбол. Такое нормально. Если вспомнить, то «Манчестер Сити» тоже плохо начинал предыдущий сезон», – приводит слова Эраковича «Советский спорт».

После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков.

