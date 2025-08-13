Виталий Кафанов назвал трёх вратарей РПЛ, способных попасть в топ-5 лиг Европы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о российских голкиперах, способных заиграть в одном из клубов пятёрки сильнейших европейских национальных чемпионатов.

— Кто из российских вратарей может попробовать себя в топ-5 лиг Европы?

— Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунёва и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе ещё и на возраст смотрят, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате».

Видео: Чудовищная ошибка Антона Митрюшкина в матче чемпионата Швейцарии