Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матвей Сафонов высказался о предстоящем матче «ПСЖ» — «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА

Матвей Сафонов высказался о предстоящем матче «ПСЖ» — «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА. Соперником парижан станет лондонский «Тоттенхэм», игра за трофей пройдёт сегодня, 13 августа. Вратарь «ПСЖ» призвал россиян посмотреть этот матч, а также заверил, что игра получится интересной.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. Вчера вечером провели тренировку, и осталось меньше 12 часов до стартового свистка. И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея! Поэтому смотрите сегодня вечером матч против «Тоттенхэма» — будет интересно», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Старт большого евросезона! Сафонов возьмёт с «ПСЖ» ещё и Суперкубок УЕФА? LIVE
Live
Старт большого евросезона! Сафонов возьмёт с «ПСЖ» ещё и Суперкубок УЕФА? LIVE
