Матвей Сафонов высказался о предстоящем матче «ПСЖ» — «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА. Соперником парижан станет лондонский «Тоттенхэм», игра за трофей пройдёт сегодня, 13 августа. Вратарь «ПСЖ» призвал россиян посмотреть этот матч, а также заверил, что игра получится интересной.

«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. Вчера вечером провели тренировку, и осталось меньше 12 часов до стартового свистка. И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея! Поэтому смотрите сегодня вечером матч против «Тоттенхэма» — будет интересно», — написал Сафонов в телеграм-канале.