Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур.
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«Как же здорово начинать сезон вот так — победителями Лиги чемпионов! Начинать сезон с Суперкубка очень здорово. Для нас, игроков «ПСЖ», это первый подобный опыт. Мы бойцы, мы всегда хотим сражаться за все возможные титулы. Победить один раз — это здорово, но мы хотим бороться за трофеи снова и снова.

Я очень рад быть здесь, рад возможности выиграть трофей. «Тоттенхэм» лучше готов физически. Но за три недели мы не всё растеряли. Я видел это на тренировках, по последовательности, передачам, реализации. Хоть мы и не в лучшей физической форме, у нас команда высокого уровня», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

