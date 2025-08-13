Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: у Сафонова есть реальные шансы стать первым в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Кечинов: у Сафонова есть реальные шансы стать первым в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Комментарии

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о положении голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» на фоне ожидающегося ухода итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«После ухода Доннаруммы у Сафонова хорошие шансы стать первым номером «ПСЖ». Знаю, они взяли французского вратаря, но Джанлуиджи — один из самых сильных вратарей мира, с ним Матвею было очень тяжело конкурировать. А сейчас стать первым номером очень реально, если будет доверие со стороны тренера. Разговоры об уходе из «ПСЖ» должны отпасть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года.

Материалы по теме
Доннарумма со скандалом уходит в «Сити», ЦСКА лишился лидера. Трансферы и слухи дня
Доннарумма со скандалом уходит в «Сити», ЦСКА лишился лидера. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android