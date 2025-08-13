Кечинов: у Сафонова есть реальные шансы стать первым в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о положении голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» на фоне ожидающегося ухода итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«После ухода Доннаруммы у Сафонова хорошие шансы стать первым номером «ПСЖ». Знаю, они взяли французского вратаря, но Джанлуиджи — один из самых сильных вратарей мира, с ним Матвею было очень тяжело конкурировать. А сейчас стать первым номером очень реально, если будет доверие со стороны тренера. Разговоры об уходе из «ПСЖ» должны отпасть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года.