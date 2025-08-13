Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе «Фиорентины» к Мирлинду Даку

В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе «Фиорентины» к Мирлинду Даку
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию об интересе итальянской «Фиорентины» к нападающему команды Мирлинду Даку.

— Насколько правдивы слухи об интересе к Даку?
— «Фиорентина» должна продать Кина, я так понимаю, что к Даку есть интерес, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, Даку выступает в составе «Рубина» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Материалы по теме
«Фиорентина» договаривается с «Рубином» по трансферу Мирлинда Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android