В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе «Фиорентины» к Мирлинду Даку

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию об интересе итальянской «Фиорентины» к нападающему команды Мирлинду Даку.

— Насколько правдивы слухи об интересе к Даку?

— «Фиорентина» должна продать Кина, я так понимаю, что к Даку есть интерес, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, Даку выступает в составе «Рубина» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков.