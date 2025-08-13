«Надо было начинать с защиты». Гончаренко — о трансферах «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о трансферной кампании нижегородцев. Клуб преимущественно подписывает игроков в линии атаки и полузащиты. Однако, по мнению Гончаренко, «Пари НН» стоило начать усиление состава с обороны.

«Сейчас по большому счёту «Нижний» правильные шаги делает в плане приобретения футболистов. Потому что и Олусегун, и Лесовой — это всё в плюс идёт. Единственное, о чём ещё при мне говорили, что защита та же остаётся. По мне, надо было начинать с защиты. Окей, взяли футболистов, которые помогут, но защита… По мне, надо очень сильно усилить защиту», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».