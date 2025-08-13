Нападающий «Динамо» Мх Сердеров: Жедсон — усиление для РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров прокомментировал переход португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». Хавбек перебрался в чемпионат России из турецкого «Бешикташа». Сердеров считает Фернандеша усилением для Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я на самом деле не знаком с этим футболистом, но, раз он играл в хороших командах и приехал в наш чемпионат, наверное, это усиление для РПЛ. Интересно будет посмотреть на Жедсона. Всегда хорошо, когда сильные игроки приезжают к нам в чемпионат», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.