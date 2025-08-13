Матчи 1-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в дань памяти о Диогу Жоте

Матчи стартового тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 начнутся с минуты молчания в память о погибшем вингере «Ливерпуля» Диогу Жоте и его брате Андре Силве. Об этом сообщает британское онлайн-издание BBC. По данным источника, во время матчей 1-го тура АПЛ футболисты также будут носить чёрные нарукавные повязки.

Напомним, португалец погиб в Испании вместе со своим родным братом. Трагичный инцидент произошёл 3 июля. Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года.

В составе «красных» португальский крайний нападающий выиграл английскую Премьер-лигу и внутренние кубки. Со сборной Португалии Жота стал обладателем Лиги наций УЕФА.