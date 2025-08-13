Игрок «Спартака» Гузиев — о поражении от «Динамо» Мх: они сами не играют и другим не дают

Защитник «Спартака» Егор Гузиев после поражения от махачкалинского «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что футболисты дагестанской команды сами не играют и другим не дают. Матч между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала прошёл накануне, 12 августа. Встреча группы С на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 1:1 (3:4 пен.) в пользу гостей.

«Больше обидно от того, что проиграли, чем приятно от дебюта в основе… Очень хотелось победить в дебютном матче, но проиграли, к сожалению. Не сказал бы, чтобы мы были как‑то зажаты. Просто команда играла неприятно против нас. Можно сказать, они сами не играют и другим не дают», — приводит слова Гузиева «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и находится на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.