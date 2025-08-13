Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» Мендеш — о Суперкубке УЕФА: этот трофей очень важен для нас!

Защитник «ПСЖ» Мендеш — о Суперкубке УЕФА: этот трофей очень важен для нас!
Аудио-версия:
Защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«Этот трофей очень важен для нас. Прошлый сезон был невероятным, и мы хотим начать новый столь же успешно. Эта игра важна для нас, чтобы хорошо начать сезон. Она важна и для клуба, и мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать трофей.

У «Тоттенхэма» отличная команда. Она выиграла Лигу Европы, в этой команде много классных игроков. Это футбол высочайшего уровня — приходится сражаться с сильнейшими командами. Нам предстоит встретиться с одной из них. Надеюсь, мы сможем их обыграть», — приводит слова Мендеша официальный сайт УЕФА.

