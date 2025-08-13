Скидки
«Оренбург» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 16:15 мск

«Оренбург» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 16:15 мск
Комментарии

Сегодня, 13 августа, продолжится 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч «Оренбурга» и грозненского «Ахмата». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

