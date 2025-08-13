Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

«Сочи» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
Комментарии

Сегодня, 13 августа, продолжится 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч «Сочи» и «Крыльев Советов». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Материалы по теме
Для чего вообще существует «Сочи»? Клуб должен меняться — ради города и РПЛ Для чего вообще существует «Сочи»? Клуб должен меняться — ради города и РПЛ
Крупные продажи «Динамо» с ЦСКА и солидная подмога «Крыльям». Трансферы недели в РПЛ Крупные продажи «Динамо» с ЦСКА и солидная подмога «Крыльям». Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android