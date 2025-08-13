Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко предположил, на каком месте «Локомотив» завершит этот сезон РПЛ

Виктор Гончаренко предположил, на каком месте «Локомотив» завершит этот сезон РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН», «Урала» и ЦСКА Виктор Гончаренко предположил, на каком месте «Локомотив» завершит этот сезон Мир Российской Премьер-Лиги. После четырёх стартовых туров РПЛ железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

«Какое место займёт «Локомотив»? Третье, четвёртое. Мне почему-то кажется так», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде. Игра пройдёт 16 августа, начало встречи — в 15:00 мск. Действующий чемпион России — «Краснодар».

Материалы по теме
Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android