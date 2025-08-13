Виктор Гончаренко предположил, на каком месте «Локомотив» завершит этот сезон РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН», «Урала» и ЦСКА Виктор Гончаренко предположил, на каком месте «Локомотив» завершит этот сезон Мир Российской Премьер-Лиги. После четырёх стартовых туров РПЛ железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

«Какое место займёт «Локомотив»? Третье, четвёртое. Мне почему-то кажется так», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде. Игра пройдёт 16 августа, начало встречи — в 15:00 мск. Действующий чемпион России — «Краснодар».