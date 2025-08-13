Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Форвард «Зенита» Кассьерра высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Кассьерра высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Эта игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Впереди очень важный матч чемпионата против московского «Спартака». Нам необходимо с максимальной ответственностью, концентрацией и жаждой к победе подойти к этой игре. На этом этапе нам жизненно необходимо показывать всё, на что мы способны», — сказал Матео Кассьерра в эфире телеканала «Матч ТВ».

