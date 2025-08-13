Наумов: Шилов напоминает молодого Аршавина, такого парня нельзя держать на лавке «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нападающем «Зенита» Вадиме Шилове, сравнив его с экс-футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.

«Шилов — очень хороший парень с хорошим потенциалом. По заработанному пенальти видно, что у него хорошая скорость и неплохой дриблинг. Мне он немного напоминает молодого Аршавина. Но главная беда в том, что у него будет мало игрового времени в «Зените», а такого парня на лавке держать нельзя! Был такой тренер Юрий Морозов, который всё время доверял молодым. Да, они ошибались и косячили, но в конце концов они вырастали в мастеров. К сожалению, в сегодняшнем «Зените» такое априори невозможно, потому что там засилье бразильцев, которых нужно ставить. Иначе с Семака будут спрашивать.

Безусловно, у болельщиков «Зенита» есть большая радость, что свой воспитанник забил. Это говорит ещё и о том, что своя молодёжь есть — воспитанники команды раскрываются в других клубах. Даже если Шилов будет косячить, он всё равно будет играть с азартом. За это болельщики «Зенита» будут его прощать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.