Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Шилов напоминает молодого Аршавина, такого парня нельзя держать на лавке «Зенита»

Наумов: Шилов напоминает молодого Аршавина, такого парня нельзя держать на лавке «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нападающем «Зенита» Вадиме Шилове, сравнив его с экс-футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.

«Шилов — очень хороший парень с хорошим потенциалом. По заработанному пенальти видно, что у него хорошая скорость и неплохой дриблинг. Мне он немного напоминает молодого Аршавина. Но главная беда в том, что у него будет мало игрового времени в «Зените», а такого парня на лавке держать нельзя! Был такой тренер Юрий Морозов, который всё время доверял молодым. Да, они ошибались и косячили, но в конце концов они вырастали в мастеров. К сожалению, в сегодняшнем «Зените» такое априори невозможно, потому что там засилье бразильцев, которых нужно ставить. Иначе с Семака будут спрашивать.

Безусловно, у болельщиков «Зенита» есть большая радость, что свой воспитанник забил. Это говорит ещё и о том, что своя молодёжь есть — воспитанники команды раскрываются в других клубах. Даже если Шилов будет косячить, он всё равно будет играть с азартом. За это болельщики «Зенита» будут его прощать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зенит» нашёл «нового Аршавина»? У 17-летнего Шилова голов больше, чем матчей!
«Зенит» нашёл «нового Аршавина»? У 17-летнего Шилова голов больше, чем матчей!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android