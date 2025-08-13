Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Игрок «Спартака» Дмитриев: фанатов можно понять — мы находимся не на том месте

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев отреагировал на недовольство болельщиков результатами и игрой красно-белых. Накануне «Спартак» уступил в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 — по пенальти). Фанаты московского клуба скандировали: «Не позорьте «Спартак» и «Снимите футболки».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Конечно, с одной стороны, фанатов можно понять. Мы команда, которая точно находится не на том месте. С другой стороны, очень хотим, чтобы сейчас мы сплотились и все вместе подготовились к важному матчу», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Зенитом» в рамках 5-го тура Мир РПЛ 16 августа. Красно-белые занимают 11-е место в таблице чемпионата.

