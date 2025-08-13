Скидки
Главная Футбол Новости

Наумов: иностранным тренерам плевать на российский футбол, они едут к нам для заработка

Наумов: иностранным тренерам плевать на российский футбол, они едут к нам для заработка
Аудио-версия:
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об иностранных тренерах в российском футболе, обсуждая работу возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича.

«Отставка Станковича будет зависеть от того, как «Спартак» сыграет с «Зенитом» и «Рубином». Руководство красно-белых всегда было скорым на расправу — они не будут терпеть. Станкович — сильный тренер, который может поставить игру и неплохо готовит команду к сезону. Но он слишком импульсивный, что мешает команде. Бесконечные апелляции к арбитру и эмоции передаются футболистам, отсюда удаления и нервозность в игре. Станкович не хочет меняться, это его стиль.

Мне не нравятся иностранные тренеры, я к ним отношусь предвзято. Мне кажется, они едут работать в РПЛ только для того, чтобы заработать, — им плевать на наш футбол. Да, они могут дать какой-то результат, но они не имеют решающего значения. Есть российские специалисты, которые могли бы работать в «Спартаке». Взять того же Шалимова или Аленичева, который сидит без работы. Сегодня назначение иностранного тренера не приносит никакой пользы, потому что они работают очень безответственно. Россия сейчас оторвана от европейского футбола. А сильный европейский тренер, который уважает себя, не пойдёт работать в Россию — тут нет еврокубков», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

