Главная Футбол Новости

Тедеев — о серии пенальти в матче Кубка России с ЦСКА: я хотел, чтобы били молодые игроки

Тедеев — о серии пенальти в матче Кубка России с ЦСКА: я хотел, чтобы били молодые игроки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о серии пенальти в победном матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

— Ещё один вопрос. Во время серии пенальти вы чуть-чуть в стороне от всей остальной команды находились. Это на фарт или это связано с тем, что вы какие-то распоряжения можете давать?
— Ну, не на фарт точно. Я верующий человек, поэтому я верю только в Господа. И в этой ситуации я просто переживал и кое-что подкрикивал. То есть игроков бить пенальти выбирал я сам. И хотел, именно чтобы пробили все молодые футболисты.

Для меня это было очень важно, потому что каждый такой момент в жизни — он вселяет ещё плюс дополнительной уверенности каждому игроку. Поэтому я настаивал на том, чтобы они пошли и били, — сказал Тедеев в интервью пресс-службе «Акрона».

