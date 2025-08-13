Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Игрок «Спартака» Зорин: Солари просто не увидел игрока — он хотел выбить мяч

Комментарии

Футболист «Спартака» Даниил Зорин высказался о результативных ошибках игроков команды Деяна Станковича на старте этого сезона. Накануне, 12 августа, «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

— Много результативных ошибок на страте сезона. Это проблема с концентрацией?
— Каждый эпизод нужно разбирать отдельно. Вчера Солари не увидел игрока: хотел выбить мяч, потянулся ногой и попал в грудь. Просто не увидел игрока. Нужно отдельно разбирать каждый эпизод. И разбирать ошибки, которые были допущены», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

