Игрок «Спартака» Зорин: Солари просто не увидел игрока — он хотел выбить мяч
Поделиться
Футболист «Спартака» Даниил Зорин высказался о результативных ошибках игроков команды Деяна Станковича на старте этого сезона. Накануне, 12 августа, «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87' 1:1 Литвинов – 90+5'
— Много результативных ошибок на страте сезона. Это проблема с концентрацией?
— Каждый эпизод нужно разбирать отдельно. Вчера Солари не увидел игрока: хотел выбить мяч, потянулся ногой и попал в грудь. Просто не увидел игрока. Нужно отдельно разбирать каждый эпизод. И разбирать ошибки, которые были допущены», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2025
-
15:15
-
15:15
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:51
-
14:37
-
14:35
-
14:25
-
14:25
-
14:23
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:53
-
13:40
-
13:25
-
13:22
-
13:18
-
13:15
-
13:00
-
12:55
-
12:52
-
12:30
-
12:27
-
12:20
-
12:06
-
12:06
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:50
-
11:45