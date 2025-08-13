Игрок «Спартака» Зорин: Солари просто не увидел игрока — он хотел выбить мяч

Футболист «Спартака» Даниил Зорин высказался о результативных ошибках игроков команды Деяна Станковича на старте этого сезона. Накануне, 12 августа, «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.).

— Много результативных ошибок на страте сезона. Это проблема с концентрацией?

— Каждый эпизод нужно разбирать отдельно. Вчера Солари не увидел игрока: хотел выбить мяч, потянулся ногой и попал в грудь. Просто не увидел игрока. Нужно отдельно разбирать каждый эпизод. И разбирать ошибки, которые были допущены», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.