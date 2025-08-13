Болельщики рассказали, какую футбольную атрибутику выбирают

У тебя есть клубная атрибутика?

Да, много (форма, шарфы, одежда, сувениры) 28%

Есть пара вещей 53%

Пока ничего нет 10%

Нет и не интересуюсь 9%

Атрибутика, мерч каких клубов у тебя есть?

Любимого клуба из РПЛ 45%

Любимого клуба и Первой лиги / низших лиг 5%

Любимого клуба из Европы 20%

Любимого клуба из Южной Америки 0%

Любимого клуба из не самой популярной мировой лиги 3%

Есть атрибута сборной (Россия и / или любая другая сборная) 10%

Просто коллекционирую 6%

У меня ничего нет из атрибутики 11%

Как часто ты покупаешь футбольную атрибутику?

Каждый сезон 7%

Несколько раз в год 8%

Раз в несколько лет 46%

Покупал(а) однажды 22%

Никогда не покупал(а) 17%

Что именно ты покупаешь?

Игровая форма (футболки, шорты) 19%

Шарфы 26%

Повседневная одежда (поло, кофты, штаны и прочее) 9%

Головные уборы (шапки, бейсболки, панамы и т.п.) 12%

Сувениры (значки, кружки, брелоки, стикеры и т.п.) 16%

Верхняя одежда 3%

Аксессуары (перчатки, рюкзаки и т.п.) 5%

Подарочные наборы 2%

Ничего из этого 8%

Где ты чаще всего покупаешь атрибутику?

В официальном магазине клуба 35%

На маркетплейсах 20%

В магазинах спортивной одежды 16%

На фанатских сайтах 5%

На сайтах объявлений о перепродаже 4%

За границей 6%

Не покупаю 14%

Что для тебя важнее всего при выборе атрибутики?

Дизайн и стиль 30%

Качество 15%

Цена 13%

Уникальность (лимитированные коллекции, редкости и т.п.) 6%

Возможность поддержать клуб 23%