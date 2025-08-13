Болельщики рассказали, какую футбольную атрибутику выбирают
На «Чемпионате» завершился опрос о том, какую футбольную атрибутику предпочитают фанаты. Участие в опросе принял 1881 человек.
45% болельщиков имеют атрибутику любимого клуба из Мир Российской Премьер-Лиги, 20% – какого-то европейского гранда, а 6% – просто коллекционируют.
Самые популярные позиции:
- шарфы (26%);
- игровая форма (19%);
- сувенирная продукция (16%).
35% проголосовавших покупают атрибутику в официальных магазинах клубов, 20% используют ещё и различные маркетплейсы, а 16% совершают покупки в магазинах спортивной одежды.
Дизайн и стиль болельщики считают самым важным критерием при выборе – так решили 30%. Для 23% покупка атрибутики – возможность поддержать любимый клуб. 15% ориентируются на качество товаров.
Полные результаты опроса:
|У тебя есть клубная атрибутика?
|Да, много (форма, шарфы, одежда, сувениры)
|28%
|Есть пара вещей
|53%
|Пока ничего нет
|10%
|Нет и не интересуюсь
|9%
|Атрибутика, мерч каких клубов у тебя есть?
|Любимого клуба из РПЛ
|45%
|Любимого клуба и Первой лиги / низших лиг
|5%
|Любимого клуба из Европы
|20%
|Любимого клуба из Южной Америки
|0%
|Любимого клуба из не самой популярной мировой лиги
|3%
|Есть атрибута сборной (Россия и / или любая другая сборная)
|10%
|Просто коллекционирую
|6%
|У меня ничего нет из атрибутики
|11%
|Как часто ты покупаешь футбольную атрибутику?
|Каждый сезон
|7%
|Несколько раз в год
|8%
|Раз в несколько лет
|46%
|Покупал(а) однажды
|22%
|Никогда не покупал(а)
|17%
|Что именно ты покупаешь?
|Игровая форма (футболки, шорты)
|19%
|Шарфы
|26%
|Повседневная одежда (поло, кофты, штаны и прочее)
|9%
|Головные уборы (шапки, бейсболки, панамы и т.п.)
|12%
|Сувениры (значки, кружки, брелоки, стикеры и т.п.)
|16%
|Верхняя одежда
|3%
|Аксессуары (перчатки, рюкзаки и т.п.)
|5%
|Подарочные наборы
|2%
|Ничего из этого
|8%
|Где ты чаще всего покупаешь атрибутику?
|В официальном магазине клуба
|35%
|На маркетплейсах
|20%
|В магазинах спортивной одежды
|16%
|На фанатских сайтах
|5%
|На сайтах объявлений о перепродаже
|4%
|За границей
|6%
|Не покупаю
|14%
|Что для тебя важнее всего при выборе атрибутики?
|Дизайн и стиль
|30%
|Качество
|15%
|Цена
|13%
|Уникальность (лимитированные коллекции, редкости и т.п.)
|6%
|Возможность поддержать клуб
|23%
|Ничего из этого
|13%
Комментарии