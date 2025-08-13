Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Российские болельщики рассказали, какую футбольную атрибутику выбирают

Атрибутика сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

На «Чемпионате» завершился опрос о том, какую футбольную атрибутику предпочитают фанаты. Участие в опросе принял 1881 человек.

45% болельщиков имеют атрибутику любимого клуба из Мир Российской Премьер-Лиги, 20% – какого-то европейского гранда, а 6% – просто коллекционируют.

Самые популярные позиции:

  • шарфы (26%);
  • игровая форма (19%);
  • сувенирная продукция (16%).
35% проголосовавших покупают атрибутику в официальных магазинах клубов, 20% используют ещё и различные маркетплейсы, а 16% совершают покупки в магазинах спортивной одежды.

Дизайн и стиль болельщики считают самым важным критерием при выборе – так решили 30%. Для 23% покупка атрибутики – возможность поддержать любимый клуб. 15% ориентируются на качество товаров.

Полные результаты опроса:

У тебя есть клубная атрибутика?
Да, много (форма, шарфы, одежда, сувениры)28%
Есть пара вещей53%
Пока ничего нет10%
Нет и не интересуюсь9%
Атрибутика, мерч каких клубов у тебя есть?
Любимого клуба из РПЛ45%
Любимого клуба и Первой лиги / низших лиг5%
Любимого клуба из Европы20%
Любимого клуба из Южной Америки0%
Любимого клуба из не самой популярной мировой лиги3%
Есть атрибута сборной (Россия и / или любая другая сборная)10%
Просто коллекционирую6%
У меня ничего нет из атрибутики11%
Как часто ты покупаешь футбольную атрибутику?
Каждый сезон7%
Несколько раз в год8%
Раз в несколько лет46%
Покупал(а) однажды22%
Никогда не покупал(а)17%
Что именно ты покупаешь?
Игровая форма (футболки, шорты)19%
Шарфы26%
Повседневная одежда (поло, кофты, штаны и прочее)9%
Головные уборы (шапки, бейсболки, панамы и т.п.)12%
Сувениры (значки, кружки, брелоки, стикеры и т.п.)16%
Верхняя одежда3%
Аксессуары (перчатки, рюкзаки и т.п.)5%
Подарочные наборы2%
Ничего из этого8%
Где ты чаще всего покупаешь атрибутику?
В официальном магазине клуба35%
На маркетплейсах20%
В магазинах спортивной одежды16%
На фанатских сайтах5%
На сайтах объявлений о перепродаже4%
За границей6%
Не покупаю14%
Что для тебя важнее всего при выборе атрибутики?
Дизайн и стиль30%
Качество15%
Цена13%
Уникальность (лимитированные коллекции, редкости и т.п.)6%
Возможность поддержать клуб23%
Ничего из этого13%
Комментарии
