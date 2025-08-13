Станислав Черчесов: доказывать свою состоятельность надо себе, и надо постоянно

Новый главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своей мотивации работать в грозненском клубе.

— Что вы скажете тем людям, которые говорят о том, что Черчесов хочет вот так доказать, что он элитный тренер, помогая команде, которая находится ниже ватерлинии?

— Во-первых, доказывать свою состоятельность надо себе, раз, и надо постоянно. Ну, это спорт, и нет вчера, тем более позавчера. Надо доказывать свою состоятельность. Первый шаг клубом, командой, и мы тренерским штабом сделали. И любой тренер знает, когда тебя зовут, когда тебя хотят, когда есть определённый потенциал, этот шаг надо делать и вместе с командой расти.

То же самое мы сделали, какой это год был, 14 лет назад, когда мы так же пришли. «Терек» тогдашний был на предпоследнем месте, и в определённое время мы даже были на первом месте, закончили седьмыми. Поэтому я не знаю, как у других, но ещё меня ни разу не звали, когда в клубах всё хорошо. Даже не знаю, как это может выглядеть, — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».