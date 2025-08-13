Зайнутдинов рассказал об общении с Жедсоном после перехода португальца в «Спартак»

Защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, что переписывался с португальским полузащитником Жедсоном Фернандешем после его перехода в «Спартак». Зайнутдинов и Жедсон ранее выступали за «Бешикташ». В конце июля футболисты заключили контракты с «Динамо» и «Спартаком» соответственно.

— Списались с Жедсоном после его перехода в «Спартак»?

— Да, списывались. Хочу пригласить его на ужин, показать Москву. У нас были очень хорошие отношения в Стамбуле, он меня поддерживал, когда я только пришёл в команду. Теперь моя очередь, — приводит слова Зайнутдинова «Матч ТВ».

«Динамо» после четырёх туров Мир РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице. «Спартак» — 11-й.