«При Николиче я такой игры не видел». Генич — о матче ЦСКА с «Рубином»
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Рубин» (5:1).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7' 2:0 Круговой – 29' 3:0 Дивеев – 33' 3:1 Даку – 40' 4:1 Глебов – 44' 5:1 Мусаев – 56'
«Вот цифры говорят за то, что «Рубин» не должен 1:5 проигрывать. Но само визуальное впечатление по игре — это был лучший ЦСКА. При Николиче я такой игры не видел у ЦСКА ни разу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После данной победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками занимает пятое место. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Динамо», а казанцы примут «Ростов».
