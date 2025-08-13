«При Николиче я такой игры не видел». Генич — о матче ЦСКА с «Рубином»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Рубин» (5:1).

«Вот цифры говорят за то, что «Рубин» не должен 1:5 проигрывать. Но само визуальное впечатление по игре — это был лучший ЦСКА. При Николиче я такой игры не видел у ЦСКА ни разу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После данной победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками занимает пятое место. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Динамо», а казанцы примут «Ростов».