Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Сегодня (0)
«При Николиче я такой игры не видел». Генич — о матче ЦСКА с «Рубином»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Рубин» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Вот цифры говорят за то, что «Рубин» не должен 1:5 проигрывать. Но само визуальное впечатление по игре — это был лучший ЦСКА. При Николиче я такой игры не видел у ЦСКА ни разу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После данной победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками занимает пятое место. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Динамо», а казанцы примут «Ростов».

Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
