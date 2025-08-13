Наумов: у «Зенита» со «Спартаком» выйдет основа и опять начнёт бесконечно катать мяч

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче санкт-петербургского «Зенита» с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Эта игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Не знаю, будет ли преимущество у «Зенита» перед «Спартаком», ведь там точно будет заруба. Красно-белые покажут совсем другую игру в матче с «Зенитом», нежели чем в матче с Махачкалой. Если бы кубковый матч был на вылет, «Спартак» играл бы по-другому.

Игра «Зенита» в матче с «Рубином» мне понравилась, потому что она не была похожа на зенитовскую игру. Обычно на матч выходит основа и начинает катать мяч без обострений и врывов в штрафную. Вчера в исполнении питерцев была совсем другая игра, потому что играли резервисты. Может, они ошибались, но играли острее, чем бразильцы. Думаю, со «Спартаком» выйдет основа и опять начнётся бесконечное катание мяча», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.