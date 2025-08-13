Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: у «Зенита» со «Спартаком» выйдет основа и опять начнёт бесконечно катать мяч

Наумов: у «Зенита» со «Спартаком» выйдет основа и опять начнёт бесконечно катать мяч
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче санкт-петербургского «Зенита» с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Эта игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, будет ли преимущество у «Зенита» перед «Спартаком», ведь там точно будет заруба. Красно-белые покажут совсем другую игру в матче с «Зенитом», нежели чем в матче с Махачкалой. Если бы кубковый матч был на вылет, «Спартак» играл бы по-другому.

Игра «Зенита» в матче с «Рубином» мне понравилась, потому что она не была похожа на зенитовскую игру. Обычно на матч выходит основа и начинает катать мяч без обострений и врывов в штрафную. Вчера в исполнении питерцев была совсем другая игра, потому что играли резервисты. Может, они ошибались, но играли острее, чем бразильцы. Думаю, со «Спартаком» выйдет основа и опять начнётся бесконечное катание мяча», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кечинов: будущее Станковича в «Спартаке» решится в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android