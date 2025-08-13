Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
«Родина» арендует вратаря «Акрона» Сергея Волкова

«Родина» арендует вратаря «Акрона» Сергея Волкова
Московская «Родина» договорилась об аренде вратаря тольяттинского «Акрона» Сергея Волкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сергей в ближайшее время присоединится к команде. Это будет аренда с правом выкупа», — добавил источник «Чемпионат».

Напомним, Сергей Волков выступает за «Акрон» с 2018 года. Трансферная стоимость 30-летнего голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 1 млн. Ранее Волков играл за тольяттинскую «Ладу» и ялтинский «Рубин». Нынешний контракт голкипера с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года. Сейчас основным голкипером «Акрона» является Виталий Гудиев.

