«Родина» арендует вратаря «Акрона» Сергея Волкова

Московская «Родина» договорилась об аренде вратаря тольяттинского «Акрона» Сергея Волкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сергей в ближайшее время присоединится к команде. Это будет аренда с правом выкупа», — добавил источник «Чемпионат».

Напомним, Сергей Волков выступает за «Акрон» с 2018 года. Трансферная стоимость 30-летнего голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 1 млн. Ранее Волков играл за тольяттинскую «Ладу» и ялтинский «Рубин». Нынешний контракт голкипера с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года. Сейчас основным голкипером «Акрона» является Виталий Гудиев.