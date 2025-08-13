Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
«Мы делаем ещё один шаг назад». Казанский — о возможном изменении лимита в РПЛ

«Мы делаем ещё один шаг назад». Казанский — о возможном изменении лимита в РПЛ
Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Михаил Владимирович [Дегтярёв] говорил о том, что его медиагруппа следит за тем, что происходит, и такое ощущение, что 90 на 10 в пользу как раз ужесточения всех этих рамок. Но у нас здесь за столом 100 из 100 [против]. Я тоже, конечно, против этих ужесточений. Потому что у нас так не хватает футболистов. По качеству мы действительно…

Мы и так проседаем, а если сейчас будем искусственно загонять русских пацанов, которые не готовы к этому футболу, так это вообще будет катастрофой. Опять же, глядя на то, как развиваются другие лиги, ну блин, мы делаем ещё один шаг назад», — сказал Казанский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Геннадий Орлов: лидерство «Локомотива» в РПЛ показывает, что дело не в лимитах
