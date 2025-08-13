Игрок ЦСКА Бандикян прокомментировал поражение от «Акрона» в матче Кубка России

Полузащитник ЦСКА Артём Бандикян высказался по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

«Нам не хватало реализации в матче с «Акроном». Были передачи, подходы, будем работать над этим. Ничего страшного не случилось. Увезли одно очко. В Москве постараемся отыграться. Не сказал бы, что они в чём-то нас превзошли. Мы хорошо доводили мяч в штрафную. Просто не смогли забить больше одного гола. Я не считаю, что это поражение. Скорее, ничья и неудача в пенальти. В следующих матчах постараемся отыграться.

Акинфеев передал приз лучшему игроку матча? Спасибо ему большое. Очень приятно. Но мне надо продолжать тренироваться. И стараться выиграть конкуренцию. Каких-то разговоров с тренерским штабом на этот счёт не было. Но если усердно работать, то игровое время появится», — сказал Бандикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.