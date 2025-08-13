Скидки
22:00 Мск
Игрок ЦСКА Бандикян прокомментировал поражение от «Акрона» в матче Кубка России
Полузащитник ЦСКА Артём Бандикян высказался по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

«Нам не хватало реализации в матче с «Акроном». Были передачи, подходы, будем работать над этим. Ничего страшного не случилось. Увезли одно очко. В Москве постараемся отыграться. Не сказал бы, что они в чём-то нас превзошли. Мы хорошо доводили мяч в штрафную. Просто не смогли забить больше одного гола. Я не считаю, что это поражение. Скорее, ничья и неудача в пенальти. В следующих матчах постараемся отыграться.

Акинфеев передал приз лучшему игроку матча? Спасибо ему большое. Очень приятно. Но мне надо продолжать тренироваться. И стараться выиграть конкуренцию. Каких-то разговоров с тренерским штабом на этот счёт не было. Но если усердно работать, то игровое время появится», — сказал Бандикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

