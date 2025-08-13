Егор Сорокин — о появлении Вайсса в раздевалке «Кайрата»: респект ему за такой жест!

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался о приходе тренера «Слована» Владимира Вайсса в раздевалку казахстанской команды после победы в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. «Кайрат» обыграл «Слован» по сумме двух матчей (1:1, 4:3 пен.). Вайсс зашёл в раздевалку соперника, чтобы поздравить игроков с выходом в следующую стадию Лиги чемпионов.

— Как отреагировали на приход после матча в раздевалку «Кайрата» главного тренера «Слована» Владимира Вайсса?

— Он поздравил нас с победой. Это проявление уважения с его стороны. Вайсс оценил проделанную нами работу. Кроме того, он не чужой человек для «Кайрата». Только респект ему за такой жест! — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.