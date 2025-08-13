Скидки
Главная Футбол Новости

Егор Сорокин — о появлении Вайсса в раздевалке «Кайрата»: респект ему за такой жест!

Комментарии

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался о приходе тренера «Слована» Владимира Вайсса в раздевалку казахстанской команды после победы в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. «Кайрат» обыграл «Слован» по сумме двух матчей (1:1, 4:3 пен.). Вайсс зашёл в раздевалку соперника, чтобы поздравить игроков с выходом в следующую стадию Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 21:15 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 0
3 : 4
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мак – 30'    
Удаления: Вайсс – 120' / нет

— Как отреагировали на приход после матча в раздевалку «Кайрата» главного тренера «Слована» Владимира Вайсса?
— Он поздравил нас с победой. Это проявление уважения с его стороны. Вайсс оценил проделанную нами работу. Кроме того, он не чужой человек для «Кайрата». Только респект ему за такой жест! — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

