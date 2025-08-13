Российский игрок «Кайрата» Сорокин: теперь нужно, чтобы шотландские СМИ заговорили о нас

Российский игрок казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался о предстоящем противостоянии с шотландским «Селтиком» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

— Понятно, что в паре с «Селтиком» мы не фавориты. Но мне кажется, именно поэтому нам будет легче. Мы будем драться, биться и делать всё, чтобы пройти дальше. А как сложится, покажет время.

— Как реагируете, когда после таких событий о вас говорят российские СМИ?

— Это приятный бонус. Мы своей работой и делом заставляем все СМИ говорить о нас. Теперь нужно, чтобы шотландские СМИ заговорили о нас (смеётся), — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.