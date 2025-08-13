Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сорокин: хотел пробить пенальти «Словану», чтобы на стадионе прозвучала моя фамилия

Сорокин: хотел пробить пенальти «Словану», чтобы на стадионе прозвучала моя фамилия
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Кайрата» Егор Сорокин прокомментировал победу над «Слованом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух игр казахстанцы обыграли соперника (1:1, 4:3 пен.) и вышли в следующую стадию квалификации ЛЧ.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 21:15 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 0
3 : 4
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мак – 30'    
Удаления: Вайсс – 120' / нет

— Не волнительно было исполнять послематчевый пенальти на чужом стадионе?
— У «Слована» была хорошая поддержка со стороны фанатов. Давление всегда присутствует в такие моменты, но ты берёшь ответственность на себя и с высоко поднятой головой реализуешь пенальти. Делаешь всё, чтобы команда прошла дальше. После удара наступило приятное облегчение.

— Сам решился выйти к «точке»?
— Нет. Тренер нас собрал в круг и назвал по номерам, кто и какой бьёт. Но я в глубине души хотел пробить пенальти, чтобы на стадионе прозвучала моя фамилия, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Егор Сорокин — о появлении Вайсса в раздевалке «Кайрата»: респект ему за такой жест!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android