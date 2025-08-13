Сорокин: хотел пробить пенальти «Словану», чтобы на стадионе прозвучала моя фамилия

Футболист «Кайрата» Егор Сорокин прокомментировал победу над «Слованом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух игр казахстанцы обыграли соперника (1:1, 4:3 пен.) и вышли в следующую стадию квалификации ЛЧ.

— Не волнительно было исполнять послематчевый пенальти на чужом стадионе?

— У «Слована» была хорошая поддержка со стороны фанатов. Давление всегда присутствует в такие моменты, но ты берёшь ответственность на себя и с высоко поднятой головой реализуешь пенальти. Делаешь всё, чтобы команда прошла дальше. После удара наступило приятное облегчение.

— Сам решился выйти к «точке»?

— Нет. Тренер нас собрал в круг и назвал по номерам, кто и какой бьёт. Но я в глубине души хотел пробить пенальти, чтобы на стадионе прозвучала моя фамилия, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.