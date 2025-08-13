Скидки
22:00 Мск
Юрий Желудков: у «Локомотива» хотя бы есть Батраков, а футболисты «Зенита» ни о чём

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о старте сезона Мир РПЛ в исполнении сине-бело-голубых. В четырёх стартовых турах чемпионата России «Зенит» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Не сказал бы, что «Зенит» начинает набирать обороты. Я не такой оптимист, как некоторые. Я видел начало сезона: набрали всяких по 25 миллионов и где они? Никто не играет на должном уровне. Вот «Локомотив» сейчас хорош, хотя во втором круге ничего ждать не стоит. Но у них хотя бы есть Батраков, а футболисты «Зенита» ни о чём», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
