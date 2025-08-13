Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Егор Сорокин: у меня не будет проблем с выездом в Шотландию на игру с «Селтиком»

Егор Сорокин: у меня не будет проблем с выездом в Шотландию на игру с «Селтиком»
Комментарии

Российский игрок казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался о предстоящем противостоянии с шотландским «Селтиком» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Футболист сообщил, что у него не будет проблем с выездом в Шотландию, несмотря на российское гражданство.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
— У тебя нет проблем с выездом в Шотландию?
— Генеральный директор «Кайрата» заверил, что всё одобрено и виза будет готова. С этим проблем не возникнет. Я точно поеду играть в Шотландию, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов «Кайрат» с Сорокиным в составе выбил из турнира «Слован».

