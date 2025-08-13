Скидки
22:00 Мск
Футбол Новости

Радимов провёл параллель между Станковичем и Семаком

Радимов провёл параллель между Станковичем и Семаком
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов провёл параллель между главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и Деяном Станковичем, возглавляющим московский «Спартак». Он сравнил кредит доверия, который есть у тренеров в своих клубах. Напомним, «Спартак» и «Зенит» сойдутся между собой в матча 5-го тура Мир РПЛ 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«У Семака кредит доверия, наверное, гораздо выше, чем у Станковича. Хотя то, что происходит в «Зените», конечно же, никого не устраивает — и поработать придется и Богдановичу, и всем. Да и сам Семак сказал, что не на этот результат рассчитывали, конечно, — четыре тура прошло, а «Зенит» отстаёт на семь очков от лидера. Но и у «Спартака» так просто не выиграешь», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

