Канищев: у футболистов «Спартака» нет того класса, который есть у игроков «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче 5-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком». Игра состоится в эту субботу, 16 августа.

«Не думаю, что победа над «Рубином» как-то поможет «Зениту» в матче со «Спартаком». Это отдельная история и серьёзнейшее дерби! Тут совсем другие психология и настрой. В предстоящем матче будет бой.

У футболистов «Спартака» нет того класса, который есть у игроков «Зенита», хотя у последних отсутствует должная мотивация. В этом матче футболистам нужно проявить чрезмерное желание обыграть «Спартак». А красно-белые должны показать, что всё, что про них говорят, — домыслы», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.