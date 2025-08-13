Гладилин: если Станкович верит в себя, должен продолжать работать в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о будущем Деяна Станковича в московском клубе. Напомним, Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. Ранее «Спартак» продлил контракт с сербским специалистом до 2027-го.

«Что касается будущего Станковича, этот вопрос нужно задавать руководству «Спартака». Если он верит в себя, должен продолжать работать. Если нет, руководство и тренер должны встретиться и поговорить. У него же контракт, поэтому есть финансовые и юридические моменты», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.