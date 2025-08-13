Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко высказал мнение, чего не хватает «Зениту»

Виктор Гончаренко высказал мнение, чего не хватает «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН», «Урала» и ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение, чего не хватает «Зениту» на старте сезона Мир РПЛ. После четырёх стартовых туров сине-бело-голубые набрали пять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

«У меня такое чувство… Вот предыдущий матч с ЦСКА, я был в Питере, смотрел вживую, и этот матч [с «Ахматом»] по телевизору. У меня такое чувство, что нет огня у команды. Вот нет огня. Играют по наитию.

Идёт от тренера? Я всегда за тренеров, это первое. Второй момент, вот эти трансферы, которые у «Зенита» сейчас есть, наверное, внутри клуба посчитали, что это будет достаточно, не проявляя каких-то усилий или играя без какой-то страсти. Плюс ещё всё-таки вот Луис Энрике и Жерсон, вот эти вот слухи, что куда-то хотели уйти, могут уйти, какое-то предложение — оно тоже влияет. Они попали в ту лигу, где очень сильно мешают играть в футбол, и сейчас они, может, с сожалением думают, что надо было пойти в какую-то другую команду. Это тоже не позволяет им показывать свой максимум, который у них есть», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Виктор Гончаренко предположил, на каком месте «Локомотив» завершит этот сезон РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android