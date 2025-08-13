Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Желудков: Шилов — хороший пацан, но «Зениту» это не нужно

Юрий Желудков: Шилов — хороший пацан, но «Зениту» это не нужно
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о молодом нападающем сине-бело-голубых Вадиме Шилове, отметив, что клубу стоит довериться 17-летнему форварду.

«Шилов — хороший пацан. Хорошо вышел: заработал пенальти, забил. Красавчик! Не покупайте игроков за миллионы, доверяйте своим ребятам. Но «Зениту» это не нужно, у них другая позиция. Поэтому они и берут иностранцев за огромные деньги. Есть пример Батракова. Или Игорь Дмитриев — я его в коляске возил, когда он был в «Зените». А сейчас отлично играет и забивает, но уже за «Спартак», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Виктор Гончаренко высказал мнение, чего не хватает «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android