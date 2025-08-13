Юрий Желудков: Шилов — хороший пацан, но «Зениту» это не нужно

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о молодом нападающем сине-бело-голубых Вадиме Шилове, отметив, что клубу стоит довериться 17-летнему форварду.

«Шилов — хороший пацан. Хорошо вышел: заработал пенальти, забил. Красавчик! Не покупайте игроков за миллионы, доверяйте своим ребятам. Но «Зениту» это не нужно, у них другая позиция. Поэтому они и берут иностранцев за огромные деньги. Есть пример Батракова. Или Игорь Дмитриев — я его в коляске возил, когда он был в «Зените». А сейчас отлично играет и забивает, но уже за «Спартак», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.